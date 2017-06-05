Diputación de Málaga rectifica al liquidar por error el 100% de una plusvalía: sólo podía reclamar el 50%
FACUA Málaga logra que el organismo corrija el cargo de 3.659 euros que giró indebidamente a un usuario tras fallecer su padre. La mitad de la plusvalía, exigible tras el deceso de su madre en 1998, prescribió.
FACUA.org
Málaga-05/06/2017
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FACUA Málaga ha conseguido que el Patronato de Recaudación de la Diputación provincial de Málaga admita su error al liquidar a un usuario indebidamente el 100% de la cuota tributaria de una plusvalía, cuando la misma debía ser tan sólo del 50%.