Dos años de cárcel para dos responsables de Fecsa-Endesa por un incendio causado en 1998 por el mal estado del tendido eléctrico
Los condenados y la compañía deben indemnizar a una treintena de afectados con más de 10,6 millones de euros.
FACUA.org
Cataluña-10/01/2008
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La Audiencia de Barcelona ha impuesto dos años de cárcel y una multa de 3.000 euros a Agustín Manuel L.R. y Francesc Josep A.L., jefes de zona y de mantenimiento de Fecsa-Endesa en julio de 1998, por provocar «negligentemente» el incendio que aquel verano