Dos grandes tiendas 'online' francesas retiran medidas anticopia para aumentar las ventas
Virgin y FNAC, dos de las principales páginas de venta de música por Internet en Francia, anuncian la supresión de los DRM en 350.000 títulos
FACUA.org
Europa-18/01/2007
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Virgin y FNAC, dos de las principales páginas de venta de música por Internet en Francia, después de Apple, acaban de anunciar la supresión de las medidas técnicas de protección de ficheros en una parte de sus catálogos, con el fin de aumentar sus