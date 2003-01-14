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El 31 de enero se celebrará en Sevilla el juicio contra Opening y las entidades financieras

La demanda fue presentada en noviembre por las federaciones de consumidores andaluzas FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE.

FACUA.org
España-14/01/2003
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La titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla ha fijado el 31 de enero como fecha para la celebración del juicio contra Opening y las financieras BBVA Finanzia, Santander Central Hispano, Pastor Servicios Financieros y Eurocrédito, ante la demanda presentada

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