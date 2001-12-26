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El 46% de los usuarios encuestados por FACUA considera insuficiente la información que está recibiendo sobre el euro

Una encuesta realizada por la Federación en los dos últimos meses revela que el 52,5% de los usuarios desconoce todavía su valor exacto.

FACUA.org
España-26/12/2001
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El 45,8% de los usuarios encuestados por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) durante los dos últimos meses considera insuficiente la información que está recibiendo sobre el euro a través de las campañas in

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