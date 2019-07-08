El Ayuntamiento de Valladolid devuelve a un socio de FACUA Castilla y León 1.040 euros de plusvalía
El Tribunal Constitucional dictaminó que no debía pagarse este impuesto cuando en la transmisión del inmueble no se había producido un incremento real de su valor.
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Castilla y León-08/07/2019
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