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El Banco de España avisa del preocupante aumento de intentos de fraude por Internet

Las entidades que operan por Internet mejoran su ratio de reclamaciones aunque lo mantienen más alto que las convencionales

FACUA.org
España-13/09/2007
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El Banco de España alertó hoy del «alarmante» aumento de intentos de fraude por Internet en los tres últimos años, principalmente por la práctica del phishing, aquellos correos electrónicos que simulan provenir de una entidad. El organismo supervis

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