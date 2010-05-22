El Banco de España nombra a tres administradores tras intervenir Cajasur
Esta es la respuesta del Banco de España a la petición de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
FACUA.org
Andalucía-22/05/2010
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El Banco de España ha intervenido en la madrugada del sábado CajaSur después de que la entidad cordobesa rechazase su fusión con la malagueña Unicaja, y ha nombrado administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin