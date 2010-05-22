Más noticias

El Banco de España nombra a tres administradores tras intervenir Cajasur

Esta es la respuesta del Banco de España a la petición de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

FACUA.org
Andalucía-22/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Banco de España ha intervenido en la madrugada del sábado CajaSur después de que la entidad cordobesa rechazase su fusión con la malagueña Unicaja, y ha nombrado administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos