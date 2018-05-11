El banco RBS paga 4.129 millones de euros de multa por la venta de hipotecas basura
De esta forma pretende zanjar las causas que tenía abiertas por la emisión y suscripción de valores respaldados por estos productos entre 2005 y 2007.
Europa Press
Internacional-11/05/2018
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Royal Bank of Scotland (RBS) ha alcanzado un principio de acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para zanjar mediante el pago de 4.900 millones de dólares (unos 4.129 millones de euros) las causas abiertas en relación con la emisión y suscripci