Nuestras accionesTras asegurar que no se hacía responsable

El Banco Santander devuelve 3.590 euros a un socio de FACUA que denunció el uso fraudulento de su tarjeta

La entidad, que en un principio se negó a reintegrar la cantidad asegurando que las disposiciones se habían hecho con el número secreto del usuario, corrigió después su postura y aceptó reembolsarle el dinero.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-11/11/2016
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FACUA Comunidad Valenciana ha conseguido que el Banco de Santander devuelva 3.590 euros al usuario al que le fueron sustraídos debido al uso fraudulento de su tarjeta de crédito, vinculada a la entidad, y que en principio ésta se negó a reintegrar.

El pasado mes

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