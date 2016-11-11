El Banco Santander devuelve 3.590 euros a un socio de FACUA que denunció el uso fraudulento de su tarjeta
La entidad, que en un principio se negó a reintegrar la cantidad asegurando que las disposiciones se habían hecho con el número secreto del usuario, corrigió después su postura y aceptó reembolsarle el dinero.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-11/11/2016
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La entidad no demostró que las disposiciones se hicieran con el número secreto del cliente. | Imagen: flickr.com/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0).
FACUA Comunidad Valenciana ha conseguido que el Banco de Santander devuelva 3.590 euros al usuario al que le fueron sustraídos debido al uso fraudulento de su tarjeta de crédito, vinculada a la entidad, y que en principio ésta se negó a reintegrar.
El pasado mes