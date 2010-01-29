El CAA multa a cuatro televisiones locales por emitir contenidos sexuales y violentos en horario infantil
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha impuesto sanciones de hasta 30.000 euros.
FACUA.org
Andalucía-29/01/2010
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El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha acordado sancionar con multas de hasta 300.000 euros a cuatro operadores locales que emitían contenidos y escenas sexuales y violentas en horario de protección de menores, es decir, de 6,00 a 22,00 horas.
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