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El CAA multa a cuatro televisiones locales por emitir contenidos sexuales y violentos en horario infantil

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha impuesto sanciones de hasta 30.000 euros.

FACUA.org
Andalucía-29/01/2010
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El pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha acordado sancionar con multas de hasta 300.000 euros a cuatro operadores locales que emitían contenidos y escenas sexuales y violentas en horario de protección de menores, es decir, de 6,00 a 22,00 horas.

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