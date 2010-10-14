El Congreso aprueba por unanimidad que sólo se puedan ejecutar hipotecas tras seis meses de impagos
La iniciativa contempla la necesidad de reforzar la vigilancia sobre las prácticas abusivas en materia de créditos hipotecarios.
FACUA.org
España-14/10/2010
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La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de UPyD pactada con PSOE y PP que reclama al Gobierno que ponga un tope máximo a los intereses de demora en los créditos bancarios y que el vencimiento anticipa