El Congreso pide al Gobierno que las ejecuciones hipotecarias se resuelvan sólo con la entrega de la vivienda
El PSOE votó en contra de la proposición no de ley pactada entre PP, ERC, IU e ICV.
FACUA.org
España-17/06/2010
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La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles 16 de junio, con el voto en contra del PSOE, una proposición no de ley pactada entre PP, ERC, IU e ICV que da al Gobierno un plazo de tres meses para evaluar las reformas normativas pertinentes