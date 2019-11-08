El consejero de Salud desmiente a Bendodo sobre la muerte del bebé con listeriosis: "la cepa es la misma"
En contra de lo que afirmó el portavoz de la Junta, Aguirre ha reconocido que su Consejería sí tiene confirmado que la cepa de Listeria que provocó el fallecimiento de Manuel coincide que la de Magrudis.
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Andalucía-08/11/2019
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A la izquierda, portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. A la derecha, Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias del Gobierno autonómico. | Imagen: Europa Press.
El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha desmentido al portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, que aseguró este miércoles que la Consejería todavía no habí