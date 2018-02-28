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El Constitucional abre la puerta a expropiar a los bancos pisos que lleven más de dos años sin habitar

El Tribunal Constitucional desestima el recurso interpuesto por el Gobierno a la Ley Foral de 2013, aunque sí impide que Navarra pueda hacer uso de la expropiación para paralizar desahucios

FACUA.org
España-28/02/2018
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El Tribunal Constitucional ha respaldado la decisión de Navarra de permitir la expropiación de pisos a las entidades bancarias que llevaran más de dos años sin ocuparlas. Esta medida forma parte de la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a l

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