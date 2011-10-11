El Constitucional rechaza el recurso contra los costes de transición a la competencia de las eléctricas
La compensación a las compañías es una "opción política y económica perfectamente legítima", asegura. En 1998 se aprobó una indemnización de 6.000 millones de euros a las eléctricas por los llamados costes de transición a la competencia (CTC).
FACUA.org
Espa�ña-11/10/2011
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por 89 diputados del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados contra la forma en que en 1998 se aprobaron varias leyes, entre ellas la que reconoce una indemnización de 6.000 millones de e