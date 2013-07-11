El Constitucional suspende el decreto andaluz sobre desahucios tras el recurso del Gobierno central
El tribunal dará ahora traslado de la demanda a Congreso, Senado, Gobierno y Parlamento andaluz, que dispondrán de un plazo de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
FACUA.org
España-11/07/2013
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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra el Decreto-Ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, lo que supone la suspensión cautelar de la norma durante cinco m