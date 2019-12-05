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El coordinador de transportes de la asociación brasileña IDEC Rafael Calabria visita FACUA y su Fundación

El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias que la organización lleva a cabo en América Latina.

FACUA.org
Internacional-05/12/2019
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA han recibido en sus oficinas el pasado lunes 2 de diciembre la visita de Rafael Calabria, coordinador del programa de movilidad del Instituto Brasileiro de Defensa do Consumidor (IDEC).

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