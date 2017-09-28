El Córdoba CF ataca a un tuitero que criticó su gestión y publica datos que atentan contra su privacidad
Tras las críticas de FACUA Córdoba por falta de transparencia en un concurso en Twitter, el club lanza un comunicado que intenta desprestigiar al participante que logró más repercusión.
FACUA.org
Córdoba-28/09/2017
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