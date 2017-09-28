Nuestras accionesRepresalia de la entidad contra un socio que pidió la dimisión de su presidente

El Córdoba CF ataca a un tuitero que criticó su gestión y publica datos que atentan contra su privacidad

Tras las críticas de FACUA Córdoba por falta de transparencia en un concurso en Twitter, el club lanza un comunicado que intenta desprestigiar al participante que logró más repercusión.

FACUA.org
Córdoba-28/09/2017
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Tras las críticas de FACUA Córdoba por la falta de transparencia del Córdoba CF en relación a un concurso que convocó hace una semana entre sus aficionados en Twitter, el club ha contestado con un comunicado. En él in

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