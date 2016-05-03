El director de Canal Sur anuncia que pretende emitir de nuevo los programas con publicidad de Ausbanc
La televisión pública andaluza pagó 135.000 euros por una serie documental y cuatro galas plagadas de publicidad encubierta de los negocios de Luis Pineda y de dos entidades financieras.
FACUA.org
Andalucía-03/05/2016
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Imágenes de las galas 'Las noches del Club de la Vida Buena', con publicidad encubierta de la falsa asociación de usuarios de Luis Pineda y dos de sus revistas.
El subdirector general de la RTVA y director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha anunciado este martes en el Parlamento de Andalucía que la televisión pública andaluza pretende emitir más vec