Nuestras accionesFACUA Andalucía considera bochornosa su comparecencia en el Parlamento

El director de Canal Sur anuncia que pretende emitir de nuevo los programas con publicidad de Ausbanc

La televisión pública andaluza pagó 135.000 euros por una serie documental y cuatro galas plagadas de publicidad encubierta de los negocios de Luis Pineda y de dos entidades financieras.

FACUA.org
Andalucía-03/05/2016
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El subdirector general de la RTVA y director de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, ha anunciado este martes en el Parlamento de Andalucía que la televisión pública andaluza pretende emitir más vec

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