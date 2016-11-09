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El director de una empresa vinculada a la OCU en Hong Kong, al frente de una firma en un paraíso fiscal

El belga Ahmed Nejai dirige una empresa propiedad de la estructura europea a la que pertenece OCU y que se dedica a suministrar los equipos electrónicos que utiliza como regalos para la captación de socios.

FACUA.org
Internacional-09/11/2016
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El director general de una empresa vinculada a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Hong Kong, el belga Ahmed Nejai, está al frente de una firma en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Nejai dirige

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