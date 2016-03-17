El dueño de un local con conexión wifi no es el responsable si los clientes descargan contenidos piratas
Al propietario no se le podrá exigir que desactive ni proteja la conexión a Internet, así como que establezca control alguno sobre las comunicaciones de su local.
Europa Press
Europa-17/03/2016
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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, ha dictaminado este miércoles que un profesional que explota una red WiFi con acceso a Internet abierto gratis para el público en el marco de sus actividades, ya sea en un bar, u