El Euríbor cerró en julio en máximos históricos al situarse en el 5,393%
El Banco de España confirma el dato y el índice cierra por segundo mes consecutivo con la mayor tasa registrada en toda su historia.
FACUA.org
España-19/08/2008
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El Banco de España confirmó hoy que el Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, cerró en julio en el 5,393%, la mayor tasa registrada en toda su historia, lo que supone un incremento del 0,829 puntos en relación al &i