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El euríbor de septiembre se sitúa en el 3,72%, suponiendo un aumento de un punto y medio en los últimos doce meses

Las subidas del euríbor se han visto agravadas con los dos incrementos de un cuarto de punto en los tipos de interés aprobados por el Banco Central Europeo (BCE) en diciembre y marzo de este año.

FACUA.org
España-29/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que con la nueva subida del euríbor, el encarecimiento medio de las cuotas mensuales de las hipotecas en los últimos doce meses se sitúa en 114,37 euros.

El euríbor ha aumentado en un a&ntil

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