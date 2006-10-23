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El ex presidente ejecutivo de Enron, condenado a 24 años de prisión por fraude

El gigante energético quebró en diciembre de 2001, cuando salieron a la luz operaciones no registradas en su contabilidad, que sus directivos habían usado para ocultar sus deudas e hinchar los beneficios de la empresa y sus propios honorarios.

FACUA.org
América-23/10/2006
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El ex presidente ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, fue sentenciado hoy a más de 24 años de prisión tras haber sido declarado culpable de conspiración y fraude por participar en una trama de operaciones ilegales que llevaron a la quiebra de la compañ&i

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