El Gobierno amplía de 3.000 a 6.000 euros los créditos ICO para los afectados por Fórum y Afinsa
La cantidad no puede superar el 17,5% del importe reconocido en el procedimiento concursal.
FACUA.org
España-11/01/2008
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El Consejo de Ministros ha acordado mejorar la línea de créditos ICO para los 450.000 afectados por Fórum Filatélico y Afinsa con la propuesta de incrementar de 3.000 hasta 6.000 euros por titular, sin que la cantidad pueda superar el 17,5% del importe reconocido en el