El Gobierno anuncia compensaciones para la gran industria por la subida de la luz
Las grandes empresas consumidoras de electricidad se comprometen a interrumpir su actividad cuando el sistema eléctrico sufre un exceso de demanda, y a cambio de este compromiso, recibirán una retribución con cargo a la tarifa eléctrica.
FACUA.org
España-17/10/2012
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El Gobierno prepara cambios en la retribución que recibe la gran industria a través del servicio de interrumpibilidad con el objetivo de compensar el aumento de los costes energéticos que están sufriendo estos grandes consumidores de electricidad.
El anuncio lo