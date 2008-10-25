Más noticiasPor segundo año consecutivo

El Gobierno aprueba un complemento de 357 euros para quienes tengan pensiones no contributivas y vivan de alquiler

Las solicitudes deben presentarse en las comunidades autónomas o diputaciones forales.

FACUA.org
España-25/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Gobierno aprobó este viernes un Real Decreto que establece las normas necesarias para el reconocimiento, tramitación y pago de un complemento anual de 357 euros para quienes tengan pensión no contributiva y vivan de alquiler.

Esta medida, que se adopta por segundo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos