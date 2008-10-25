El Gobierno aprueba un complemento de 357 euros para quienes tengan pensiones no contributivas y vivan de alquiler
Las solicitudes deben presentarse en las comunidades autónomas o diputaciones forales.
FACUA.org
España-25/10/2008
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El Gobierno aprobó este viernes un Real Decreto que establece las normas necesarias para el reconocimiento, tramitación y pago de un complemento anual de 357 euros para quienes tengan pensión no contributiva y vivan de alquiler.
Esta medida, que se adopta por segundo