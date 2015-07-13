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El Gobierno investiga a los gestores de la plaza de toros de Sevilla por ocultar sus cuentas

El Ministerio de Economía y Competitividad abre expediente sancionador a la empresa Sevilla Pagés S.L. por no presentar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de Sevilla.

FACUA.org
Sevilla-13/07/2015
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El Ministerio de Economía y Competitividad ha incoado expediente sancionador contra la empresa que gestiona la plaza de toros de Sevilla por falta de transparencia en sus cuentas. La Maestranza es propiedad del cuerpo nobiliario Real Maestranza de Caballería de Sevilla, cuyo Hermano

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