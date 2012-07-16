Nuestras accionesSe convierten en una parodia de lo que han sido durante más de 15 años

El Gobierno legaliza el fraude en las rebajas

Podrán durar menos de 24 horas y anunciarse aunque los productos ni siquiera hayan estado en la tienda el día anterior.

FACUA.org
España-16/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno ha legalizado el fraude en las rebajas, convirtiéndolas en una parodia de lo que han sido durante más de quince años. Así, podrá haber rebajas que duren menos de 24 horas y en productos que ni siquiera

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