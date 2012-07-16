El Gobierno legaliza el fraude en las rebajas
Podrán durar menos de 24 horas y anunciarse aunque los productos ni siquiera hayan estado en la tienda el día anterior.
FACUA.org
España-16/07/2012
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La modificación de la Ley de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista publicada este sábado en el BOE, representa una perversión con la que se permiten casi todas las irregularidades con las que muchos comercios abusaban de los consumidores. | Foto: nordic-design.net
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno ha legalizado el fraude en las rebajas, convirtiéndolas en una parodia de lo que han sido durante más de quince años. Así, podrá haber rebajas que duren menos de 24 horas y en productos que ni siquiera