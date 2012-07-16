El Gobierno legaliza el fraude en las rebajas

Se convierten en una parodia de lo que han sido durante más de 15 años

Nuestras acciones | Se convierten en una parodia de lo que han sido durante más de 15 años

La modificación de la Ley de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista publicada este sábado en el BOE, representa una perversión con la que se permiten casi todas las irregularidades con las que muchos comercios abusaban de los consumidores. | Foto: nordic-design.net