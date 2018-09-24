El Gobierno miente sobre el bono social: no hay un "descuento del 25% o el 40% en la factura de la luz"
FACUA denuncia que en realidad el recibo de un usuario medio puede llegar a reducirse sólo un 11%. Exige al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique el contenido de su campaña publicitaria.
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España-24/09/2018
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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el bono social no supone un «descuento del 25% o el 40% en la factura de la luz», como asegura de forma engañosa el Ministerio para la Transición Ecológica en su nueva campaña publicitaria.
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