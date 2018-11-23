El Gobierno sugiere que Endesa y Naturgy manipularon el precio de la luz en plena ola de frío de 2017
El Secretario de Estado de Energía indica que la CNMC ultima un expediente sancionador a ambas empresas por parar centrales de producción para encarecer las tarifas.
FACUA.org
España-23/11/2018
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El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha sugerido este jueves en el Senado que Endesa y Naturgy (la antigua Gas Natural) tuvieron «parados» un número «llamativo» de centrales de ciclo combinado (que queman gas natural para pro