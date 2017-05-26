El Gobierno vasco sanciona con 27.000 euros a una curandera que hacía cremas caseras para enfermedades
María Soledad Apaolaza, Solita, de 88 años y vecina de Zegama (Gipuzkoa), fue denunciada por una consumidora con psoriasis que tras usar uno de sus ungüentos tuvo que acudir a urgencias.
FACUA.org / Europa Press
Euskadi-26/05/2017
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La Delegación Territorial del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en Gipuzkoa ha impuesto una sanción de 27.000 euros a María Soledad Apaolaza, Solita, de 88 años y vecina de Zegama (Gipuzkoa) por cometer una infracción «muy grave» en mater