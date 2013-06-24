Nuestras accionesRestará importancia al volumen de consultas y reclamaciones gestionadas

El INC no valorará el número de socios al distribuir subvenciones a las asociaciones de consumidores

"Las organizaciones más representativas y útiles para la sociedad nos vemos claramente perjudicadas con este cambio de criterios", lamenta el portavoz de FACUA.

FACUA.org
España-24/06/2013
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El Instituto Nacional del Consumo (INC) dejará de tener en cuenta el número de socios y restará importancia al volumen de consultas y reclamaciones gestionadas al determinar la cuantía de las subvenciones a los programas de fomento de las asociaciones de consumidores.<

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