El INC no valorará el número de socios al distribuir subvenciones a las asociaciones de consumidores
"Las organizaciones más representativas y útiles para la sociedad nos vemos claramente perjudicadas con este cambio de criterios", lamenta el portavoz de FACUA.
FACUA.org
España-24/06/2013
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El Instituto Nacional del Consumo (INC) dejará de tener en cuenta el número de socios y restará importancia al volumen de consultas y reclamaciones gestionadas al determinar la cuantía de las subvenciones a los programas de fomento de las asociaciones de consumidores.<