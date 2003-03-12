Nuestras acciones

El juicio del 'caso Opening' se celebrará el 4 de abril

FACUA estudia emprender una campaña de boicot contra las financieras que están incumpliendo las medidas cautelares que han paralizado el pago de los créditos a nivel nacional.

FACUA.org
España-12/03/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) informa que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha fijado el 4 de abril como fecha para la celebración del juicio del caso Opening.

Las medi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos