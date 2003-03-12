El juicio del 'caso Opening' se celebrará el 4 de abril
FACUA estudia emprender una campaña de boicot contra las financieras que están incumpliendo las medidas cautelares que han paralizado el pago de los créditos a nivel nacional.
FACUA.org
España-12/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) informa que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, Carmen Pérez Guijo, ha fijado el 4 de abril como fecha para la celebración del juicio del caso Opening.
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