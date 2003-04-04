El juicio del 'caso Opening', visto para sentencia
FACUA confía en que la jueza dará la razón a la parte demandante y recuerda a los alumnos afectados en toda España que las medidas cautelares paralizan el cobro de los créditos de Santander Central Hispano, BBVA, Banco Pastor y Eurocrédito.
FACUA.org
España-04/04/2003
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El juicio del caso Opening se ha celebrado hoy en Sevilla durante una sesión de cuatro horas que ha comenzado a las 10:00 horas y finalizado a las 14:00 horas, quedando visto para sentencia.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andaluc