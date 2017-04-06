El juzgado ordena a Luis Pineda que tuitee 30 días desde la cárcel su condena por difamar a Rubén Sánchez
Pide a la prisión que le provea de medios materiales para cumplir la resolución, ratificada por el Supremo en octubre de 2016. Es una sentencia sobre derecho al honor en redes sociales pionera a nivel mundial.
FACUA.org
España-06/04/2017
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Cuando está a punto de cumplir su primer año en prisión, un juzgado ha ordenado al jefe de Ausbanc, Luis Pineda, que tuitee treinta veces durante treinta días que está condenado por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el