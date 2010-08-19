El laudo contra Gas Natural no repercutirá a los consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso
No tendrán que hacer frente a un eventual incremento en sus recibos a consecuencia de la resolución de la Corte Arbitral de París.
FACUA.org
España-19/08/2010
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Los consumidores domésticos de gas, acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), no tendrán que hacer frente a un eventual incremento en sus recibos a consecuencia del laudo arbitral que reconoce el derecho de la argelina Sonatrach a cobrar más por los suministros a G