El libro sobre la historia de FACUA supera las 5.000 descargas dos semanas después de su lanzamiento
'FACUA: 35 años de lucha contra los abusos' es una obra del presidente y fundador de la asociación, Paco Sánchez Legrán.
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España-18/09/2018
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El libro sobre la historia de FACUA-Consumidores en Acción ha superado las 5.000 descargas dos semanas después de su lanzamiento. Escrito por el presidente y fundador de la asociación, Paco Sánchez Legrán, se edita con motivo de la conmemoración del 35 aniversario del nacimiento