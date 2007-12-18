El ministro de Cultura dice que si se elimina el canon, la copia privada sería ilegal
FACUA le replica que el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual no regula el derecho de copia privada, sino el de remuneración por la misma.
FACUA.org
España-18/12/2007
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El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha asegurado en una entrevista a la agencia EFE que si el Gobierno tuviera que suprimir el canon digital para buscar alternativas, como propone una enmienda aprobada por el Senado que el Congreso votará el jueves, el derecho de lo