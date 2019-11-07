El padre del bebé fallecido por la listeriosis: "No sé qué intenta la Junta mintiendo y tergiversando"
FACUA considera una falta de respeto a la familia las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que negó que Salud haya confirmado que la muerte de Manuel está asociada al caso Magrudis.
FACUA.org
España-07/11/2019
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El padre de Manuel, el bebé de Écija que falleció en febrero por listeriosis, ha mostrado su indignación ante el hecho de que el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, haya negado que es uno de los 185 afectado