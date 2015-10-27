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El Parlamento Europeo pide a la Comisión que supervise la investigación sobre las emisiones de Volkswagen

Los eurodiputados consideran que la UE debe reforzar los exámenes para asegurar que se respetan los límites establecidos.

FACUA.org
Europa-27/10/2015
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El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una resolución en la que pide que a la Comisión Europea una investigación minuciosa que concluya en sanciones a los responsables del fraude de la emisiones de Volkswagen. Los eurodiputados consideran que la UE debe reforzar los ex

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