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El peaje de las autopistas sube casi un 2% en 2018 tras dos años de descensos

La subida coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas, previsto para enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año.

Europa Press
España-11/12/2017
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El precio medio del peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración del Estado subirá un 1,91% a partir del próximo 1 de enero de 2018, lo que supondrá su primer incremento en tres años, tras los descensos registrados en 2016 y este año 20

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