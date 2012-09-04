El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con el coordinador federal de IU, Cayo Lara
Se trata del tercer encuentro de la serie de reuniones que la asociación ha iniciado con dirigentes de organizaciones ciudadanas y partidos políticos a raíz de la amenaza de ilegalización que ha recibido por parte del Gobierno.
FACUA.org
España-04/09/2012
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Esta semana, el presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, ha dado comienzo a una serie de reuniones con dirigentes de organizaciones ciudadanas y partidos políticos a raíz de la amenaza de ilegalización qu