Nuestras accionesAnte la amenaza del Gobierno

El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez

La exministra socialista rechaza el "burdo intento" del Gobierno para "censurar y acallar a una organización que actúa en defensa de los derechos de los consumidores".

FACUA.org
España-04/09/2012
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El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, y el directivo Daniel Rubio han mantenido una reunión con la secretaria de Política Social del PSOE,

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