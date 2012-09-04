El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez
La exministra socialista rechaza el "burdo intento" del Gobierno para "censurar y acallar a una organización que actúa en defensa de los derechos de los consumidores".
FACUA.org
España-04/09/2012
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El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, y el directivo Daniel Rubio han mantenido una reunión con la secretaria de Política Social del PSOE,