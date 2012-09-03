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El presidente de FACUA se reúne con los secretarios generales de CCOO y UGT

La asociación inicia una serie de reuniones con dirigentes de organizaciones ciudadanas y partidos políticos a raíz de la amenaza de ilegalización que ha recibido por parte del Gobierno.

FACUA.org
España-03/09/2012
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Esta semana el presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Paco Sánchez Legrán, iniciará una serie de reuniones con dirigentes de organizaciones ciudadanas y partidos políticos a raíz de la amenaza de ilegalización que ha recibido

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