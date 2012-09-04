El presidente de FACUA se reúne con Trinidad Jiménez, Pilar Grande y María Irigoyen
Con motivo de la amenaza de ilegalización que ha recibido por parte del Gobierno por expresar su opinión crítica sobre la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad públicas.
FACUA.org
España-04/09/2012
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