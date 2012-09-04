Nuestras acciones

El presidente de FACUA se reúne con Trinidad Jiménez, Pilar Grande y María Irigoyen

Con motivo de la amenaza de ilegalización que ha recibido por parte del Gobierno por expresar su opinión crítica sobre la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad públicas.

FACUA.org
España-04/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de FACUA-Consumidores en acción, Paco Sánchez Legrán, se reúne este martes con la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, la portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos