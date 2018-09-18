El recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7% en sólo 15 años, según el análisis de FACUA
La parte fija de la factura se ha encarecido en un 152,8%. La asociación reclama al Gobierno que baje el IVA de la electricidad al 4% y establezca una tarifa regulada para las familias.
FACUA.org
España-18/09/2018
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El recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7% en sólo 15 años, según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas vigentes en agosto de 2018, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003. La di