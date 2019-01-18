El Santander devuelve 516 euros a un socio de FACUA tras cobros indebidos de comisiones durante seis años
La entidad financiera había cargado al usuario en 21 ocasiones una misteriosa comisión en concepto de "liquidación de contrato". También le cobró tres veces por notificarle que tenía la cuenta en negativo.
FACUA.org
Canarias-18/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/photos/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0)
Banco Santander ha devuelto 516 euros a un socio de FACUA tras cobros indebidos por comisiones que le había estado cargando durante seis años. Los cargos eran en concepto de «liquidación de contrato» y «reclamación de saldo deudor» y las cantidades os