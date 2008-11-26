El Senado pide al Gobierno que presente en el Parlamento un informe anual sobre las cuentas de las entidades de gestión
Todos los Grupos, a excepción del PSOE, firmaron una enmienda transaccional a la moción suscrita por Entesa Catalana de Progrés.
FACUA.org
España-26/11/2008
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El Pleno del Senado instó hoy al Gobierno a que el Ministerio de Cultura presente ante el Parlamento un informe anual sobre las correspondientes memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas anuales además de datos sobre la distribución de las cantidades